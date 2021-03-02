Evin bahçesindeki kaçak kazıdan Roma dönemi eserleri çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait mozaikler koruma altına alındı.
AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, Viranşehir başsavcılığının koordinasyonunda, evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün incelemesinde, 300 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi.
Mozaikler korumaya alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.