Evin bahçesinde kahvaltı ederken ayı saldırdı: Bir ölü, iki yaralı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, ayının saldırısına uğrayan Mustafa Öneş (83) hayatını kaybetti; Ayşe (45) ve Murat Yıldız (47) çifti ise yaralandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Uzundere’nin Ulubağ Mahallesi’nde sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan evli ve iki çocuk babası Öneş arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Öneş’in çığlıkları üzerine evden çıkan eşi Gülsün Öneş bağırıp komşulardan yardım istedi. Ayı bir süre sonra Öneş’i bırakıp bölgeden uzaklaştı. Ağır yaralanan Öneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Ceviz toplamaya giden Ayşe-Murat Yıldız çifti de ayı ile karşılaştı. Çifte de saldıran ayı, Murat Yıldız’a pençe attı. Murat Yıldız savrulurken, eşi ayıya taşla vurmaya başladı. Bunun üzerine hayvan, Ayşe Yıldız’ı sağ kolundan ısırıp, kaçtı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız çifti (üstte) burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ayşe Yıldız, “Eşimle ceviz toplamaya gidiyorduk. Eşim arkadan geliyordu. Ayı ona saldırdı, altına aldı parçalıyordu. Ben ayıyı tutup çektim. Baktım olmuyor taşla vurmaya başladım. Eşimi bırakıp kolumdan ısırdı ve gitti” diyerek yaşananları anlattı.