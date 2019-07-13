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Yaramazlara biraz batar!

Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermedi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, kendisini terk eden ve tehditler üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı Ş.A.’yı, eve dönmeye ikna edemeyince sokak ortasında 12 bıçak darbesiyle öldüren H.A’ya ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA

Sanık, hakkında hazırlanan iddianamede, kendisini terk eden eşini telefonla arayarak, barışmaya ikna etmeye çalıştığı, ikna edemeyince de, “Abinden başlar seni öldürürüm, yeter artık yeter, babanı, abini öldürürüm. Yeter, gel insafa, abini öldüreceğim, seni öldüreceğim” diye tehdit ettiği belirtildi.

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Tehditler üzerine Ş.A, mahkemeden boşanma aşamasında olduğu eşi için altı ay süreyle kendisine yaklaşmaması kararı aldırdığı kaydedildi.

Sanık, ifadesinde şunları söyledi: “Defalarca barışmak için uğraştım, onu denemek için param olmasına rağmen 50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım.”

Sanığın tutukluluk haline karar verilen duruşma ertelendi.

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