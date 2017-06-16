Evi taşlandı: Din eğitimi verirken istismarla suçlanan 78 yaşındaki adam tutuklandı

Denizli’de iki kız çocuğunu istismarla suçlanan 78 yaşındaki adam tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan yedi ve sekiz yaşlarındaki iki çocuk, dini eğitim almak için gittikleri evde 78 yaşındaki N.D.’nin kendilerine elle istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı.

Ailelerin şikayeti sonrası gözaltına alınan adam tutuklandı.

Evi taşlandı

Durumu öğrenen yurttaşlar, şüphelinin Zeytinköy Mahallesi’ndeki evini taşlayarak camlarını kırdı.

Adamın yakınları polis eşliğinde evdeki eşyaları kamyona yükleyerek bölgeyi terk etti.