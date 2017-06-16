Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Evi taşlandı: Din eğitimi verirken istismarla suçlanan 78 yaşındaki adam tutuklandı


 

Denizli’de iki kız çocuğunu istismarla suçlanan 78 yaşındaki adam tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Pamukkale ilçesinde yaşayan yedi ve sekiz yaşlarındaki iki çocuk, dini eğitim almak için gittikleri evde 78 yaşındaki N.D.’nin kendilerine elle istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı.

Ailelerin şikayeti sonrası gözaltına alınan adam tutuklandı.

Evi taşlandı

Durumu öğrenen yurttaşlar, şüphelinin Zeytinköy Mahallesi’ndeki evini taşlayarak camlarını kırdı.

Adamın yakınları polis eşliğinde evdeki eşyaları kamyona yükleyerek bölgeyi terk etti.

SON HABERLER

Akşam Postası / 16 Haziran 2017

CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ ikinci gününde devam etti.

Ayrıntı’dan Ankara Üniversitesi’ne: İbiş’ten ödül almak, utanç getirir

Düzenlediği roman ve öykü ödülünün duyurusu konusunda yardım için, Ayrıntı Yayınları bünyesindeki Ayrıntı Dergi’den katılım ve destek isteyen Ankara Üniversitesi’ne yayınevinden yanıt geldi: “Yazarlarımızın Erkan İbiş’ten ödül almasının bize prestij değil utanç getireceğini düşünüyoruz.”

Topbaş’ın damadı için tutuklama kararı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanıp sağlık sorunları gerekçesiyle salıverilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...