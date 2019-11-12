Evi kurtaran itfaiye ekibinden not: Sütünüzü içtik, size biraz süt borçluyuz

Avustralya’nın, kırsal alandaki yangınların evlere sıçradığı, ‘felaket sonuçları olabileceğine dair’ uyarı yapılan Yeni Güney Galler eyaletindeki bir itfaiye ekibi yangından kurtardıkları bir evin sahibine, buzdolabındaki sütü içtikleri için özür diledikleri bir not bıraktı.

Fotoğraf: Facebook

Üç kişinin öldüğü, 150 evin yandığı eyalette yaşayan evin sahibi Paul Sefky, eve girdiğinde bulduğu notu sosyal medya hesabında paylaştı: “Evinizi yangından kurtarmak bizim için bir zevkti… Urunga İtfaiye Servisi. Bu arada size biraz süt borçluyuz.”

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Sefky, bu notun düğünü sonrasında aldığı tebrik kartlarından sonraki en güzel mesaj olduğunu ifade etti. Sefky’nin notu aktardığı mesaj Facebook’ta binlerce kez paylaşıldı.

Fotoğraf: Reuters

Mesajı evi kurtaran itfaiyecilerden biri de gördü. Dört kişilik ekipte yer alan Kale Hardie-Porter, Facebook’ta, “Notun tek parça olarak size ulaşmasına sevindim. Sütü içmek zorunda kaldık. El yazım iyi olmadığı için özür dilerim. Saat geç olmuştu ve iyi göremiyordum” yazdı.