‘Evet’çilere linç yanlış’ diyen Çavuşoğlu: ‘Hayır’ diyenlerin de linç edilmemesi lazım

Referandumda ‘Evet’ diyeceğini söyleyenlerin linç edildiğini savunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ama bu çok yanlış. ‘Hayır’ diyenlerin de linç edilmemesi gerekiyor” dedi.

‘Hayır’ oyu kullanacaklara yönelik baskı ve saldırılarının yer aldığı CHP raporunda, ‘Hayır’cılara yönelik en az 107 tehdit, hakaret, hedef gösterme ve saldırı yaşandığı yer almıştı.

Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, ‘Hayır’cıları ‘teröre destek vermek’le suçlamış, Erdoğan son olarak 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yurttaşlara saldıran darbecilerin bugün ‘Hayır’cıları olduğunu söylemişti.

‘Kimin ‘Hayır’ için yurt dışında çalıştığını herkes çok iyi biliyor’

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) Antalya’nın Belek ilçesindeki genel kuruluna katılan Çavuşoğlu, ‘Hayır’ diyenlere yönelik ‘negatif bir üslup’ kullanmanın doğru olmadığını söyledi.

Bakan şöyle devam etti: “Saygısızlık olur. ‘Evet’ diyeceğini söyleyenler linç ediliyor, hakaretler, küfürler, sanatçılar, Arda Turan vs. Ama bu çok yanlış. ‘Hayır’ diyenlerin de linç edilmemesi gerekiyor. Fakat kimin ‘Hayır’ için yurt dışında çalıştığını herkes çok iyi biliyor. PKK’nın, FETÖ’nün ve diğer hainlerin de neden ‘Hayır’ için çalıştığını bu millet çok iyi değerlendiriyor. Ve bunlar herhalde Türkiye’yi çok sevdiğinden değil.”

‘Hak ettiğimizi AB’nin de anlaması lazım’

Avrupa Birliği’nden ‘vize serbestisi’ talep eden Çavuşoğlu, kısa bir süre önce Gürcistan’a ‘vize serbestisi’ geldiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle bitirdi: “Karşılıklı kimlikle seyahat yapabildiğimiz bir ülkedir. Bunda bir mahsur yok, ama Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin bunu hak ettiğini AB’nin de anlaması lazım. Ama biz yine dünyanın değişik bölgelerinde vizesiz seyahati sağlamak için çalışıyoruz.”