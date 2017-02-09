‘Evet’çi Rıdvan Dilmen’den yayın ihalesinin ‘şifresi’: Cumhurbaşkanının siyasi ilişkileri sayesinde oldu

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkezine alan anayasa değişikliği referandumu için ‘Evet’ kampanyası başlatan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin kur tartışması nedeniyle halen imza atmadığı yayın ihalesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rolüne dikkat çekti.
‘Cumhurbaşkanı olmasa bu rakamın çıkma ihtimali sıfırdı’
TRT Spor’da yayınlanan ‘Futbolun Zirvesi’ programında konuşan Dilmen, Katarlı Bein Media’nın yıllık 500 milyon dolar karşılığında aldığı ihale için şunları söyledi: “Düşündüm, ‘Recep Tayyip Erdoğan Türk sporu için ne yaptı?’ diye. Türkiye’de futbol yayın ihalesi 2,5 milyar dolar +KDV olmuş. Eder mi bu kadar sorun varken? Katar olmasaydı bu parayı kim verirdi? Cumhurbaşkanının siyasi ilişkileri sayesinde oldu. Kimse hayal görmesin. Atıp tutmasın! Cumhurbaşkanı olmasa bu rakamın çıkma ihtimali sıfırdı… İhale yedi dakika değil, yedi saniye sürdü.”
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