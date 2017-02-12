‘Evet’çi ‘hanedan’ maziye baktı: Cumhurbaşkanımızın ve dedemin düşmanlarını birbirine benzetiyorum

Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu, başkanlık sistemini ‘hesap sorabileceği bir siyasetçi olacağı’ için desteklediğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın ve Sultan Abdülhamid Han’ın düşmanlarını birbirine çok benzetiyorum” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Neyinize yetmedi parlamenter sistem” çıkışını hatırlatan Osmanoğlu, “Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden biz başkanlık sistemine ‘Evet’ diyoruz” demişti.

Sabah’tan Sonat Bahar’a konuşan Osmanoğlu, kendi ailelerinin iktidarı vurmak için kullanıldığını savundu.

“Çanakkale’de savaşan anaların torunlarıyız” diyen Osmanoğlu, şunları söyledi: “Bu kadar köklü bir geçmişimiz varken, niye sadece Cumhuriyet’le sınırlandırıyoruz kendimizi? Sevmemek karara kalmış ama saygı göstermek zorundayız. Kanuni dizisi çekiliyor. Şehzade Mustafa katlediliyor, o gece bizi uyutmadılar; ‘Siz işte böyle bir ailenin torunlarısınız’ diye…”

‘Kurulan oyun nedeniyle boşuna uğraştık’

Kendisinin rejim değişikliğini ima etmediğini söyleyen Osmanoğlu, “Parlamenter sistem zamanında yaşadıklarımızı anlattım; Adnan Menderes, Turgut Özal, Kenan Evren zamanında yaşananlardan söz ettim. Bunların hesabını sorabileceğimiz biri bile yoktu başımızda. Hep boşuna uğraştık, Kemalist misin, Atatürkçü müsün, sağcı mısın, solcu musun diye… Yukardan bakan kişi hep bu halimize güldü. Kurulan oyun nedeniyle boşuna uğraştık. Birliğimizi beraberliğimizi bozmak için kullandıkları silahlardı bunlar. Yazık değil mi bu insanlara? Başkanlık sistemini savunuyorum çünkü hesap sorabileceğim biri olacak orada. Konferansta anlatmaya çalıştığım buydu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanını bu yalnızlığa bırakmamak için ‘Evet’

Osmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz’da gençler çok önemli bir sınav verdiler. Niye seçilmesinler? Genç bir nüfusumuz var. Cumhurbaşkanımızın ve Sultan Abdülhamid Han’ın düşmanlarını birbirine çok benzetiyorum. O dönemde atılan başlıklarla, şimdi atılanlar bile aynı. Bu nasıl bir akıldır ki, hiç yaşlanmıyor. Belli ki içerden değil. Bu oyunların analizini iyi yapmak lazım. Cumhurbaşkanını bu yalnızlığa bırakmamak için ‘Evet’ diyorum. Aslında devletimin bekası için ‘Evet’ diyorum.”