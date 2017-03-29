‘Evet’çi’ Gökhan Töre sistemi ‘özet geçti’, Erdoğan’ı ‘başkan’ ilan etti 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasını ‘kaba’ buldu.