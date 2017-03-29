Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

‘Evet’çi’ Gökhan Töre sistemi ‘özet geçti’, Erdoğan’ı ‘başkan’ ilan etti 

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceğini açıklayan milli futbolcu Gökhan Töre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘başkan’ ilan etti.

Töre, Türkiye Gençlik Vakfı’nın gecesinde Erdoğan’la birlikte çekilen fotoğraflarını ‘Başkan’ mesajıyla paylaştı.

Sezon sonunda Beşiktaş’a dönecek

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United’a 3 milyon avro bedelle kiralanan Töre, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe geri dönecek.

İkinci dalga: Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu da ‘Evet’ kampanyasına katıldı

SON HABERLER

Akşam Postası / 29 Mart 2017

1- Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ABD’de tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...