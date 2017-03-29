‘Evet’çi’ Gökhan Töre sistemi ‘özet geçti’, Erdoğan’ı ‘başkan’ ilan etti 

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceğini açıklayan milli futbolcu Gökhan Töre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘başkan’ ilan etti.
Töre, Türkiye Gençlik Vakfı’nın gecesinde Erdoğan’la birlikte çekilen fotoğraflarını ‘Başkan’ mesajıyla paylaştı.
Sezon sonunda Beşiktaş’a dönecek
Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United’a 3 milyon avro bedelle kiralanan Töre, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe geri dönecek.