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‘Evet’ propagandasına sahne olan zirvenin ‘öteki yüzü’: ‘Dört büyük’ kulübün toplam zararı 740 milyon lira 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ diyeceğini ilan ettiği konuşmasıyla açılan Futbol Zirvesi’nin ikinci gününde kulüplerin kâr ve zararları açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Süper Lig 2012/13 sezonu devre arasından 2016/17 sezonuna kadar olan dönemi kapsayan verilere göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un toplam zararı yaklaşık 740 milyon lirayı buldu.

Ligde yarışan 18 kulüpten 13’ü zarar ederken, Bursaspor, Kayserispor, Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor ve Antalyaspor beş sezonluk dönemde toplam 206 milyon lira kar elde etti.

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