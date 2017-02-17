‘Evet’ önde’ diyen MHP’li Adan’dan Yıldırım’ın ‘ortak kampanya’ çıkışına yanıt: Olabilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, referandumu öncesinde MHP’yle ortak etkinlik düzenleyebileceklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım’a yanıt verdi: “Siyasi parti olarak yetkili organlarımızla görüşür karar alırız. Olabilir.”

Malta Başbakanı Joseph Muscat ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım, MHP ile ‘amaç birliği’ne sahip olduklarını belirterek, “MHP bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor. Söylemlerimizin benzer olması doğal. Gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz” demişti.

‘Genelgede mahsurun olmadığı ifade edildi’

Partisinin İstanbul il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Adan, bir gazetecinin Yıldırım’ın sözlerini hatırlatması üzerine “Olabilir… MHP ile örtüşen bir şey olabilirse, bunu kendi aramızda görüşürüz. Siyasi parti olarak yetkili organlarımızla görüşür karar alırız. Olabilir” dedi.

Adan şöyle devam etti: “Genel başkanımızın yayınlamış olduğu genelgede, şartlar teşekkül ederse bir araya gelme noktasında bir mahsurun olmadığı ifade edilmektedir. Bildiğiniz gibi sayın başbakan da bir açıklama yapmıştı. Onlar kendi kampanyalarını ayrı yapacaklar, biz kendi kampanyamızı ayrı yapacağız. Eğer bir faaliyet alanında karşılıklı görüşmelerin sonunda makul bir şey doğarsa onda da beraber olmakta bir mahsur yoktur.”

‘Anketlerde ‘Evet’ önde’

Türkiye’nin ‘terörle mücadele evresi’ne gelmesinin nedeninin MHP’nin ‘kararlı duruşu’ olduğunu belirten Adan, ‘Hayır’ cephesinin yaptığı tek şeyin ‘gürültü çıkarmak’ olduğunu savundu.

Ellerindeki anketlerde ‘Evet’ diyenlerin önde olduğunu söyleyen Adan, sözlerini şöyle bitirdi: “‘Hayır’ diyen de, ‘Evet’ diyen de bizim vatandaşımızdır, kardeşimizdir. Çıkacak sonuç ne olursa olsun milletimizin ortaya koyduğu irade olarak değerlendirilmeli. Kutuplaşmalara, çatışmalara fırsat verilmemelidir. Bu konuda MHP son derece duyarlıdır.”