‘Evet’ mi, ‘Hayır’ mı?: ‘Oy Danışmanı’ndan 20 soruda ‘referandum testi’

16 Nisan’da oylanacak ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini merkeze alan anayasa değişikliği hakkında seçmeni bilgilendirmeyi amaçlayan ‘Oy Danışmanı’ adlı bir internet sitesi kuruldu.

Siyaset bilimi, ekonomi, hukuk, iletişim, sosyoloji ve web geliştirme alanlarında çalışan bir grup gönüllü tarafından oluşturulan siteye giriş yapıldığında 20 önermenin yer aldığı bir test çıkıyor.

Bu önermelerin içerisinde, seçilme yaşı, milletvekili sayısı, meclisin feshedilmesi, KHK yetkisi gibi değişikliklik yapılması öngörülen tüm alanlarda tercihlerinizi belirtmeniz bekleniyor.

Testin sonucunda referandumdaki oy tercihiniz, testteki seçimlerinize göre 100 üzerinden bir puan verilerek size iletiliyor.

Sonuç ne çıkarsa çıksın, site seçmenlere şu uyarı yapmayı da ihmal etmiyor: “Anayasa değişikliği bir paket halinde halkoyuna sunulduğundan, herhangi bir düzenlemeye dair HAYIR tercihi, değişikliğin tümünü reddetmeniz anlamına gelir. EVET tercihi ise değişikliklerin hepsini kabul ettiğiniz anlamına gelir.”

Site aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, referanduma sunulan değişiklik teklifinin Resmi Gazete’de yayınlanan tam metnine ve Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ‘Anayasa Değişikliği Teklifi’nin Karşılaştırmalı ve Açıklamalı Metni’ çalışmasına da erişim sağlıyor.

‘Oy Danışmanı’nın testine buradan ulaşabilirsiniz.