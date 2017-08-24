‘Evet’ kapıyı açtı: Almanya’dan iltica isteyen Türklerin kabul oranı üç kata yakın arttı

Almanya’ya iltica başvurusu kabul edilen Türkiye vatandaşlarının oranı 16 Nisan’da düzenlenen anayasa değişikliği referandumu öncesine göre üç kata yakın arttı.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre Sol Parti’nin konuyla ilgili önergesini yanıtlayan Almanya İçişleri Bakanlığı, temmuz ayında Türkiye’den 620 kişinin iltica başvurusu yaptığını açıkladı.

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Bu sayı haziranda 433, mayıs ayında ise 498’di.

Başvuruların yüzde 22’sinin kabul edildiği belirtilen bakanlığın yanıtında, bu oranın, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin yüzde 51’le kabul edildiği referandum öncesi mart ayında yüzde 8.7 olduğu bilgisi verildi.

‘Bu maskaralık son bulmalı’

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, bakanlığın paylaştığı bilgiler üzerine yaptığı açıklamada ‘Sürekli artan iltica başvurularının, Türkiye’de, demokrasi, hukuk devleti ve insanlık onuruna saygının çoktan terk edildiğini gösterdiğini’ savundu.

Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını isteyen Dağdelen, “Sadece bu yüksek iltica başvurularının arka planı dahi AB üyelik müzakerelerinin ve müzakereler kapsamındaki yıllık 630 milyon euroluk mali yardımın kesilmesini gerektirir. Bu maskaralık son bulmalı” dedi.