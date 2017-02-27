‘Evet’ kampanyasına sponsor AKP’li belediyeyi savcılık ‘görmezden geldi’

Üsküdar belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Boğaziçi Küresel Araştırmalar Merkezi’nin referandum için hazırladığı ‘Evet’ afişlerine ve kitapçıklarına sponsor oldu.

Savcılık, ‘suç tarihi’ itibarıyla referandum yasaklarının başlamadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre belediye, ‘Evet’ propagandası için hazırlanan reklam panosu ve kitapçıklara her siyasi görüşten yurttaşın vergisiyle oluşturduğu bütçesini kullanarak sponsor oldu.

CHP Üsküdar Gençlik Kolları Başkanı Mert Bahçete ve avukat Onur Cingil de belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belediye, suç duyurusunun ardından, reklam afişlerinin üzerinde yer alan ‘Üsküdar Belediyesi’ logosunu yapışkan bir bez parçasıyla kapattı.

Belediyenin sponsor olduğu kitapçıkta ise ‘reislik/başkanlığın’ sıkça rastlandığı Türk devlet geleneğine parlamenter sistemden daha uygun olduğu savunuldu.

Savcılık: Yasal süre başlamamıştı

Afişlerin yasal olarak referandum süreci başlamadan asıldığını ifade eden eden savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi: “Müştekinin şikâyet dilekçesinde bahsettiği olayların 298’inci Sayılı Seçim Kanunu’nda suç olarak öngörülmesi için, ‘seçimin başlangıç tarihinden seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar geçen referandum sürecinin’ yasal olarak ilan edilip işlerlik kazanmadığı, bu hali ile şikâyetçinin şikâyetinde bahsettiği olayların unsuların itibariyle oluşmadığı değerlendirilmiş olup, müştekinin şikâyete konu ettiği ‘seçim kanuna muhalefet’ suçu ile ilgili olarak yukarıda açıklanan nedenlerle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına kamu adına karar verildi.”

Bu karar, belediye hakkında dava açılamayacağı anlamına geliyor.

‘Kanunun arkasından dolandı’

Avukat Onur Cingil, belediyenin ‘arkasından dolandığı’nı söylediği kanuna aykırı hareket ettiğini belirterek, “Bir kamu kurumu olan belediye, halkın tümüne eşit hizmet sunması gerekirken, kamu kaynaklarını ‘Evet’ propagandasına sarf etti” dedi.