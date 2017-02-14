‘Evet’ kampanyasına ‘Reis’ katkısı: Film 3 Mart’ta vizyona giriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filmi, başkanlık sisteminin oylanacağı referandum öncesinde vizyona girecek.

Star’da yer alan habere göre, filmin galası Erdoğan’ın doğum günü 26 Şubat’ta Maslak TİM Show Center’da yapılacak. Filmin gösterimi ise ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemi için kampanya sürecinin devam ettiği dönemin tam ortasında, 3 Mart’ta başlayacak.

Film, sadece Türkiye’de değil, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde de gösterilecek.

Hüdaverdi Yavuz’un yönettiği filmde Erdoğan’ı Reha Beyoğlu, eşi Emine Erdoğan’ı da Özlem Balcı canlandırıyor.

Filmin çekimleri İstanbul, Kırklareli, Bursa, Lefkoşa ve Gazimağusa’da gerçekleştirildi. Kıbrıs’ta 12 milyon liraya devasa bir stüdyo kuruldu.

Film aynı zamanda IMDB sayfasında Erdoğan’dan ‘diktatör’ diye bahsedilmesiyle gündeme gelmişti.

‘Reis’in yapımcısı Ali Avcı’nın bir sonraki projesi, yönetmen koltuğuna oturacağı ve darbe girişiminin anlatılacağı ‘Uyanış’ filmi olacak.