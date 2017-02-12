‘Evet’ kampanyasına katılan Arda Turan ‘pişman değil’: Başından beri Erdoğan’ı destekliyorum

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkezine alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceğini açıklayan Barcelonalı Arda Turan, bu kararından dolayı pişmanlık duymadığını söyledi.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses’e konuşan Turan, “Ben başından beri Erdoğan’ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum” dedi.

‘Ne imar ayrıcalığım, ne de federasyon beklentim var’

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘Evet’ kampanyasına destek vermesinin ardından Atatürkçülüğü hakkında yapılan yorumlar haricinde hiçbir görüşe kızmadığını dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, kişisel çıkar beklentisiyle oyunun rengini açıkladığına dair eleştirilere ise,“Hayatım boyunca kazandığım her kuruşu kendim hak ederek kazandım. Ne söz edildiği gibi bir imar ayrıcalığım var, ne de bir federasyon beklentim” karşılığını verdi.

‘Hep sağdaydım’

‘Ecevitçi’ bir babanın oğlu olmasına karşın hep ‘sağda’ durduğunu vurgulayan Turan, “Gençliğimden beri sağ hareketlerin içindeydim” diye konuştu.