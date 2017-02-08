‘Evet-Hayır’ tartışması Penguen’in kapağında: Benimle evlenir misin? Hayır

Mizah dergisi Penguen, bu haftaki sayısının kapağına referandum için yapılan ‘Evet-Hayır’ tartışmasını taşıdı.
Kapak karikatüründe, bir erkeğin evlenme teklifine ‘Hayır’ yanıtını veren kadına “İhbar ederim seni” dediği görülüyor.
Yaramazlara biraz batar!
Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdüğü El Bab’da IŞİD saldırısında yaralanan askerler bulunduğu bildirildi.
25 Aralık 2016 sabahı eş zamanlı operasyonla gözaltına alınıp 24 gün sonra ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, tutukluluğunun 22’nci gününde bir mektup kaleme aldı.
Gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Zana’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademisyenlerin ‘kıyım’a uğratıldığını belirterek, yaşananları ‘darbe’ye benzetti.
Dün gece yayımlanan 686 no’lu kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen akademisyenler için Ankara Üniversitesi önünde bir araya gelen akademisyenler, öğrenciler ve milletvekilleri ihraçlardan rektör Erkan İbiş’i sorumlu tutarak istifasını istedi: ‘Saray’ın İbiş’i olmayacağız.’