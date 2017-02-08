‘Evet-Hayır’ tartışması Penguen’in kapağında: Benimle evlenir misin? Hayır

Mizah dergisi Penguen, bu haftaki sayısının kapağına referandum için yapılan ‘Evet-Hayır’ tartışmasını taşıdı.

Kapak karikatüründe, bir erkeğin evlenme teklifine ‘Hayır’ yanıtını veren kadına “İhbar ederim seni” dediği görülüyor.