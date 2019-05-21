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Yaramazlara biraz batar!

Everest’e 24 kez tırmanıp rekor kırdı

Nepalli Şerpa (Dağ kılavuzu) Kami Rita, dünyanın en yüksek dağı, 8 bin 850 metre yükseklikteki Everest’e 24 kez tırmanarak rekor kırdı. Bir haftada ikinci kez dağa tırmanan Şerpa, yirmibeşinci kez de tırmanacağını açıkladı.

Şerpa Kami Rita. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, 49 yaşındaki Şerpa Kami Rita, Everest’in zirvesine, geleneksel güneydoğu sırtlarındaki tırmanış yolunu kullanarak ulaştı.

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Söz konusu tırmanış yolu, 1953’de Everest’e ilk kez tırmanarak dünyanın en önemli keşiflerinden birine imza atan Yeni Zelandalı Sir Edmund Hillary ve Şerpa Tenzing Norgay’ın da kullandığı bir yol.

Bundan önceki rekor ise Everest’e 21’er kez tırmanan Nepalli iki Şerpa’ya aitti.

Everest’e tırmanış sonrası emekli olan rekortmen iki Şerpa’dan sonra Kami Rita da emekli olmadan önce Everest’e bir kez daha çıkmak istediğini söyledi. Kami Rita, “Hâlâ güçlüyüm ve Sagarmatha’ya (Everest) 25’inci kez tırmanmak istiyorum” dedi.

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