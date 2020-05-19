‘Eve giriş-çıkış saatleri nedeniyle’ tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Bursa’da yaşayan 59 yaşındaki S.A., tartıştığı oğlu E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 32 yaşındaki E.A., polisteki ifadesinde, tartışmanın eve girip çıkarken hesap sorulması, geciktiğinden şikayet edilmesi nedeniyle çıktığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde yaşandı. E.A., eve geç gittiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla babasını göğsünden bıçakladı. Baba S.A. kanlar içinde yere yığılırken, E.A. evden koşarak uzaklaştı.

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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan bir saat sonra Çekirge Polis Merkezi’ne giderek teslim olan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.A., polisteki ifadesinde, babasıyla eve geliş saatleriyle ilgili tartıştığını belirterek şunları söyledi: ”Eve girip çıkarken sürekli bana hesap soruyorlardı. Geç saatte çıkmama ya da gelmeme çok karışıyorlardı. Bu durumdan çok sıkılmıştım. Dün akşam da bu yüzden tartıştık. Tartışma büyüyünce babamı elime geçirdiğim meyve bıçağıyla bıçakladım.”