Evden çıkarılma korkusuyla, ölen annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı

Japonya’da yaşayan bir kadının ölen annesinin cesedini, evden çıkarılma korkusuyla 10 yıl boyunca evindeki dondurucuda sakladığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Polisin verdiği bilgiye göre, Tokyo’da yaşayan Yumi Yoshino (48) annesinin öldüğü ortaya çıkarsa evden atılır diye endişelediği için cesedi sakladı.

Reklam

60 yaşında öldüğü tahmin edilen annesiyle birlikte yaşadığı evin kira kontratı annesinin üzerine olduğu için bu yola başvurduğu öğrenildi.

Yoshino kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldıktan sonra eve gelen temizlikçi cesedi buldu.

Yapılan otopside kadının ölüm zamanı ve nedeni belirlenemezken, Yoshino tutuklandı.