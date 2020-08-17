‘Evden çalışmaya devam’ diyenlere altı öneri

Salgın nedeniyle evden çalışmaya daha uzun bir süre devam edeceklerin bu yeni düzene uyum sağlayabilmesi için altı öneri var.

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Covid-19 pandemisi sürecinde evden çalışma düzenine geçenlerin bir kısmı ofis hayatına geri dönmüş olsa da devam edenlerin sayısı hiç de az değil. Üstelik eylül ayında salgının ilk dönemindeki gibi kısıtlamalara gidilmesi söz konusu.

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Evden çalışma bazıları için hayallerinin gerçek olması anlamına gelse de sürenin de uzamasıyla bu rüyanın zorlukları belirginleşti. Bu duruma psikolojik olarak hazır olmak yeni düzene sancısız ayak uydurmanızda yarar sağlayabilir.

Psikoterapist ve çok satan kitapların yazarı Amy Morin, yeni düzene alışmak için altı önerisini Business Insider’a anlattı.

1. Sağlıklı bir çalışma alanı yaratın

Pijamalarla yatağınızdan çalışmak başta eğlenceli gibi gelebilir. Ancak birkaç hafta sonra her yerinizin ağrımaya başladığı bir gerçek.

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Uzun süreli evden çalışma düzeninin işlemesi için sağlıklı bir çalışma alanı şart. Bu bazıları için evin köşesinde, gürültü önleyici kulaklıklarla çalışmak anlamına gelebilir, bazılarınınsa doğal ışık alan bir alana ihtiyacı olabilir.

Düzgün bir postürü koruyabileceğiniz bir oturma alanı yaratın. Uyanık olduğunuz saatlerin çoğunu çalışarak geçireceğiniz düşünülürse bunu sağlıklı şekilde yapmanız önemli.

2. Ev ve iş yaşamınızı dengeleyin

‘İşsiz‘ olduğunuzu düşünen anneanneniz gün içinde sizi rahatça arayıp sohbet etmek isteyebilir veya gece televizyon izlerken kendinizi iş mail’lerine cevap yazarken bulabilirsiniz… Artık aynı çatı altında sürdürüldüğü için mesai ile ev işleri arasında dengeyi bulmak eskisinden de önemli.

İş saatlerinde özel telefon konuşması yapmayarak daha verimli çalışabilirsiniz. Aynı şekilde akşam saatlerinde size işi hatırlatan laptop’ınızı ya da raporları gözle görülmeyen bir yere kaldırabilirsiniz.

İşinizle ilgili bir şeyler yazarken bir yandan da çamaşır makinesini çalıştırmak gibi iki dünya arasında küçük geçişler yapmakta sakınca olmadığını aklınızda tutarak sizin için en iyi dengeyi bulun.

3. Duygusal durumunuzu dikkate alın

Evden çalışırken sıkılıyor musunuz? Yalnız mı hissediyorsunuz? Gergin misiniz?

Araştırmalar hislerinizin adını koymanın o duyguların yoğunluk ve sürelerini azlatabileceğini gösteriyor. Bir başka deyişle “Utanıyorum” demek bile daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Hislerinizin adını koyduktan sonra onlarla nasıl başa çıkacağınız konusunda daha bilinçli olursunuz. Sıkılınca yemek mi yiyorsunuz? Yalnız hissedince sosyal medyada daha mı çok vakit geçiriyorsunuz? Gergin hissettiğinizde işlerinizi erteleme eğiliminde misiniz?

Öyleyse bu duygularla başa çıkmanın daha sağlıklı yollarını bulabilirsiniz. Günlük tuttmak, bir hobi edinmek, nefes egzersizleri yapmak duygularınızı daha iyi yönetmenizi sağlar.

4. Kendinize evden çalışma rehberi hazırlayın

Farkındalık, işinize yarayacak bir çalışma rehberi hazırlamanın en önemli anahtarı. İş günlerinde kendinize zorunlu mesai saatleri belirlemek gibi bir düzene mi ihtiyacınız var? Kimse sizi görmese de iş kıyafetleri giydiğinizde daha verimli mi çalışırsınız?

Kendinize özel, iş yeri kurallarına benzer bir rehber yaratın. Basit kurallara uymak evden çalışırken harika işler çıkarmanızı sağlayacak bir ortam yaratabilir.

5. Avantajlarından faydalanın

Evden çalışma fikrine bayılmıyor da olsanız avantajlarından pekala faydalanabilirsiniz.

Bu avantajlar balkonunuzda keyifle çalışmak da olabilir, görüntülü bir iş toplantısına altınızda pijamayla katılmak da… Ofiste olsanız yapamayacağınız şeylerin tadını çıkarın.

6. Aksiliklere hazırlıklı olun

Evden çalışırken teknik sorunlar ya da arkada bağıran çocuklar gibi engeller karşınıza çıkabilir.

Bu olası engeller için hazırlıklar yapın. Ve her ne yaparsanız yapın önemli bir toplantının ortasındayken komşunuzun kapınızda belirmesi gibi garip durumların yaşanabileceği gerçeğini kabullenin.

Neyse ki patronlarınız dahil çoğu insan sizinle aynı durumda olduğundan bu tür evde çalışmadan kaynanlanan aksaklıkları anlayışla karşılayacaktır. Zaman zaman sorunlar çıkabileceği için esnek olun ve pozitif kalın.