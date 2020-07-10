Evden çalışanların akıl sağlığı için terapistlerden yedi öneri

Salgın nedeniyle evden çalışma düzenine geçenler için izin günleri artık daha farklı bir anlam taşıyabiliyor. Uzmanlar izinleri akıl sağlığı günlerine dönüştürmeyi öneriyor.

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Covid-19 salgınının başından bu yana yaklaşık üç aydır bazı işyerlerinde evden çalışma düzenine geçildi. Tedbirler gevşetilmeye başlasa da birçok işkolunda evden çalışma düzeni devam ediyor. Hatta evden çalışmanın salgın sonrasında da devam ederek kalıcı bir çalışma modeline dönüşebileceğini düşünenler var.

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Ancak bu modelde iş hayatı ile özel hayat arasındaki sınırlar belirsizleşebiliyor. Bu nedenle uzmanlara göre evden çalışma düzeninde hem bireyin iyiliği hem de iş verimliliği için tıpkı izin günleri gibi akıl sağlığı günleri de olmalı.

Terapist Mark Loewen’a göre odağın işten başka bir yere kayması beynin ‘yeniden başlatılmsaı’nı kolaylaştırıyor: “Bir şeye odaklandığımızda beynimizin belli bölümleri ‘ısınıyor’. Bir şeyle bağını kesip başka bir şeye odaklanmak beynin farklı yerlerinin ‘yanmasını’ sağlıyor.”

Başka bir terapist Nicole O-Pries’a göre seyahat kısıtlamaları nedeniyle tatile çıkmak mümkün olmasa bile beynimizin mutlaka bir mola vermesi lazım.

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İşten uzaklaşmak için evden çıkmanın şart olmadını belirten O-Pries evdeyken bile işten uzaklaşmanın önemli olduğunu söylüyor.

Business Insider’ın görüştüğü terapistlerin evden çalışanlara sağlıklı izin günleri için önerileri şöyle:

1.Sosyal medya uygulamalarını telefonunuzdan silin

İzin günlerinde sosyal medyanın fişini çekmek faydalı olabilir. Akıl sağlığı günlerinde her zamanki rutinden ki bu birçoğumuz için düzenli olarak sosyal medyayı kontrol etmek anlamına geliyor, uzak durmak önemli. Bunun için telefonunuzdan geçici olarak sosyal medya uygulamalarını silebilirsiniz.

2.Birkaç izin günü yapmaya çalışın

Bazen tek bir gün dinlenmek için yeterli olmayabilir. İzin günlerinizi pazartesi veya cumayla birleştirmek size iyi geleceğinden bu, işinize de yansıyacaktır.

3.Zamanlayacınızı kurup ‘fişinizi çekin’

Akıl sağlığı günlerinde, salgın boyunca hiç olmadığı kadar çok vakit geçirdiğimiz telefon, bilgisayar ve televizyon gibi her türlü ekrandan bir süreliğine uzak kalmayı deneyin.

Telefonunuzun zamanlayıcısını istediğiniz süreye kurup alarm çalana kadar hiçbir şekilde telefonunuza ya da başka bir ekrana bakmayın.

4.Dışarı çıkın

Terapistlere göre araştırmalar sadece doğayı seyretemnin bile beyni sakinleştirdiğini gösteriyor. Dışarı çıkıp etrafınızı gözlemleyin; ağaçları, kuşları… Çevrenizdeki farklı sesleri dinlemeye odaklanın.

5.Çalışma alanınızı yeniden düzenleyin

İzin gününüzün bir kısmını çalışma alanızı düzenlemeye ayırın. Masanıza bir bitki koymak ya da düzeninde değişiklikler yapmak gibi ufak şeyler bile tekrar çalışmaya başladğınızda kendizi iyi hissetmenizi sağlayabilir.

6.Arkadaşlarınızla görüşün

Evden çalışma düzeni, işyeri sosyalleşmesini de hayatımızdan çıkardığı için özellikle yalnız yaşayan insanlar için daha zorlayıcı olabiliyor.

Yalnız hissetmemek için arkadaşlarınızla görüşün. Sosyal mesafe uygulayabileceğiniz etkinlikleri tercih edin. Dışarıya çıkıp taşınabilir sandalyelere oturup sohbet etmek bile iyi gelebilir.

7.İzin günlerinin iş verimliğini artıracağını unutmayın

İzin günlerinizle ilgili kendinizi suçlu hissediyorsanız şunu düşünün; ofiste çalışırken muhtemelen hiç durmaksızın çalışmıyordunuz. Arada molalar verip iş arkadaşlarınızla sohbet ediyor ya da kahve içiyordunuz. Evden çalışırken ne kadar vakti çalışarak geçirdiğinizi değil, yerine getirmeniz gereken görevleri düşünün.

Kendinize ayırdığınız vakit işinizdeki verimliği de artıracaktır. Kendinize fazladan bir gün ayırdığınızda bunu aynı zamandan işiniz için de yaptığınızı unutmayın.