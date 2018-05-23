Evden ayrılmayan 30 yaşındaki oğullarına dava açan aile: Para da verdik, kabul etmedi

ABD’nin Syracuse kentinde bir anne-baba, evi terk etmeyen 30 yaşındaki işsiz oğulları Michael Rotondo’ya dava açtı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, mahkeme kayıtlarında evin kirasına katkıda bulunmayıp ev işlerine yardımcı olmayan Rotondo 2 Şubat’tan beri gelen beş ihtarnameye rağmen evi terk etmiyor.

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Christina ve Mark Rotondo’ya göre oğulları evi boşaltmak için kendisine yeterli süre verilmediğini söylüyor; ailesinin evi terk etmesi için önerdiği parayı da kabul etmiyor.

Yerel mahkemenin tavsiyesi üzerine aile, kendilerine karşı dava açan ve birkaç hafta sonra 31 yaşına basacak oğullarına şimdi de yüksek mahkemede dava açacak.