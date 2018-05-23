Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evden ayrılmayan 30 yaşındaki oğullarına dava açan aile: Para da verdik, kabul etmedi

 

ABD’nin Syracuse kentinde bir anne-baba, evi terk etmeyen 30 yaşındaki işsiz oğulları Michael Rotondo’ya dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, mahkeme kayıtlarında evin kirasına katkıda bulunmayıp ev işlerine yardımcı olmayan Rotondo 2 Şubat’tan beri gelen beş ihtarnameye rağmen evi terk etmiyor.

Reklam

Christina ve Mark Rotondo’ya göre oğulları evi boşaltmak için kendisine yeterli süre verilmediğini söylüyor; ailesinin evi terk etmesi için önerdiği parayı da kabul etmiyor.

Yerel mahkemenin tavsiyesi üzerine aile, kendilerine karşı dava açan ve birkaç hafta sonra 31 yaşına basacak oğullarına şimdi de yüksek mahkemede dava açacak.

Reklam

 


SON HABERLER

İnce’den Erdoğan dahil adaylara bağış

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarına “Güle güle harcasınlar” diyerek 500’er lira bağışta bulundu. Diğer adaylardan kendisine bağışta bulunmalarını bekleyip beklemediği sorusuna ise İnce, “Ağanın eli tutulmaz, onlar da yatırırsa fena olmaz” yanıtını verdi.

Darbe girişimi | 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü’ndeki olaylarda 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı’nın da bulunduğu 18’i tutuklu 66 sanıklı davada karar açıklandı.

HDP’li Baluken’e verilen hapis cezası onandı

Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl sekiz aylık hapis cezasının dokuz yıl iki aylık bölümü kesinleşti. Baluken, 24 Haziran’daki seçimlerde Batman birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...