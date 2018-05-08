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Yaramazlara biraz batar!

Evde yoktu: İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Mehmet Aslan’ın evine silahlı saldırı

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İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Mehmet Aslan’ın evine silahlı saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

Yeniçağ’ın haberine göre, pazar günü yüzü maskeli iki kişi plakası kapatılmış bir motorsiklele Aslan’ın oturduğu evin önüne gelip 4-5 el kurşun atarak uzaklaştı.

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Seyahatte olan Aslan’ın bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdiği, polisin olay yerine gelerek incelediği güvenlik kameralarından saldırıyı tespit ettiği öğrenildi.

Aslan ifade için emniyete davet edildi.

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Bir dönem MHP’den milletvekili adayı da olan Aslan’ın rol aldığı filmler de bulunuyor.

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