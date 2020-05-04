Evde yaptığı tarçınlı çörekleri açık artırmayla satarak gıda bankasına destek oluyor

Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik darboğaza girenlerin sayısı dünyanın her yerinde arttı. Devletlerin verdiği destek her zaman yeterli olamıyor. Bu noktada toplumsal dayanışma devreye giriyor. ABD’li Whitney Rutz evde otururken başkalarına faydası dokunanlardan. Kızı ve ikiz kardeşiyle evde tarçınlı çörek yapıp açık atırmayla satıyor; parayı gıda bankasına bağışlıyor. 30 bin dolara (211 bin lira) ulaştı…

Fotoğraflar: Whitney Rutz

CNN International’a konuşan Rutz, evden çalıştığını, iki yakın arkadaşının Covid-19’a yakalandığını anlattı. Rutz, “Kontrolümü kaybetmiştim. Bir gün bağıra bağıra ağladım. Sonra mutfağa girip demir tavalarımı aldım ve üç saat süreyle uğraştım. Ortaya dev bir taçınlı çörek çıktı” dedi.

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Arkadaşlarının soyal medyada çöreğin fotoğrafını görüp, birer tane istediklerini ifade ettiklerini söyleyen Rutz şöyle devam etti: “Sonra aklıma çörekleri satma fikri geldi. Eşime ‘Sence bir tarçınlı çörek en çok ne kadar eder’ diye sordum. Ben 50 dolar eder diye düşünüyordum. Açık artırma düzenleme kararı aldık. İlk çörek 300 dolara satıldı. Yaptım sahibine bıraktım. İkinci açık artırmada en yüksek fiyatı veren kişi 750 dolara çörek satın aldı.”

Çöreklerden elde ettiği geliri Oregon Gıda Bankası’na bağışlama kararı aldığını belirten Rutz, onlarla iletişim kurduğunu ve sitelerinde bir bağış hesabı açtıklarını anlatarak, “Bağışlanan her 500 dolar için bir çörek yapıp yolluyorum. Ayrıca açık artırmaya da devam ediyorum bazı günler ” dedi.

Gıda bankasının sorumlusu Susannah Morgan, “Her 1 dolar sayesinde üç yemek dağıtıyoruz. Şimdiye kadar Whitney hanımın bize sağladığı 30 bin dolar sayesinde 90 bin kişiye yemek dağıttık” diyerek Rutz’a teşekkür etti.

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İkiz kardeşi Carrington Light ve yedi yaşındaki kızının yardımıyla haftada 20’den fazla çörek yaptığını söyleyen Rutz, bu zor günlerde birilerine destek olabilmenin insana çok iyi gelidğinin altını çizdi.