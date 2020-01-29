Evde yalnız bırakılan sekiz yaşındaki çocuk dördüncü katın balkonundan düştü; birinci katın demirlerine tutunarak kurtuldu

İstanbul’un Şişli ilçesinde evde yalnız bırakılan sekiz yaşındaki çocuk dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çocuk önce bir alt kattaki balkon demirlerine, sonra oradan da düşüp birinci kattaki balkon demirlerine tutunarak yere çakılmaktan kurtuldu.

Fotoğraf: DHA

Saat 12:30’da Kurtuluş Caddesi üzerindeki evlerinde yalnız bırakılan çocuk oynamak için balkona çıktı ve bir süre sonra aşağı düştü. Önce bir alt kattaki balkonun demirlerine tutundu.

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Caddede panik yaşandı. Çocuğun tutunduğu yerde çırpındığını gören çevredekiler aşağıda ellerini açarak çocuğun düşmesi halinde tutmak için bekledi.

Bulunduğu yerde uzun süre dayanamayan çocuk buradan da düşerek birinci kattaki balkon demirlerine tutunmayı başardı. Çevredekiler, “Balkona gir bekle gelip kurtaracaklar seni” dedi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri merdivenle ulaştıkları çocuğu kurtardı. İtfaiye eri, soğuk ve korkudan titreyen çocuğa üniformasını giydirerek onu ısıtmaya çalıştı. Ambulansa alınan çocuk Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Çocuğunun düştüğünü haber alan anne hastaneye gitti.

Bir görgü şahidi yaşananları şöyle anlattı: “Çocuğun demirlere tutunduğunu gördük. Hepimiz çok korktuk. Düşme ihtimaline karşı ellerimizi açıp tutmak için bekledik. Tutunduğu yerden düştü ama birinci kattaki balkonun demirlerine son anda tutunmayı başardı. Oradan da itfaiye kurtardı.”