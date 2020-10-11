Evde yalnız bırakılan bir yaşındaki bebek, kırık balkon camından düştü

Eskişehir’de dördüncü kattaki evin kırık balkon camından düşen bir yaşındaki Hazal A. hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberinde yer alan iddiaya göre, Odunpazarı ilçesinde yaşayan anne Mihrican A., ekmek yapmak için apartmanın bahçesine indi.

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Evde yalnız bırakılan Hazal ve altı yaşındaki ağabeyi, balkona çıktı. Bebek, kırık balkon camından yere düştü.

Yakınları tarafından otomobille Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülen Hazal kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Koştum ama yetişemedim…’

Olayın görgü tanığı Cafer Dal, çocuğun balkondan düşeceğini anladığı için koştuğunu ancak yetişemediğini belirterek, “Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırmak isterken çocuk aşağıya düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler” dedi.