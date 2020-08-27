‘Evde Tek Başına’ filminin ‘çocuk’ yıldızı tek tweet’iyle bir nesli yaşlı hissettirdi

‘Evde Tek Başına‘, ‘Kız Arkadaşım’, ‘Richie Rich‘ gibi bir neslin hafızalarına kazınan filmlerin ‘çocuk’ yıldızı Macaulay Culkin, yaşını paylaştığı tweet’le sosyal medya kullanıcılarını yaşlı hissettirdi.

Fotoğraflar: Twitter, Reuters

Oyuncu, Twitter hesabından yaptığı “Selam millet, yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 oldum. Rica ederim” tweet’iyle yeni yaşını duyurdu.

Reklam

715 bin takipçisi olan Culkin’in bu paylaşımı iki milyonun üzerinde beğeni alırken 400 binden fazla da yorum yazıldı.

Filmlerini izleyen takipçilerinden “Sayende yaşlı hissediyorum” tepkileri alan oyuncu bununla da yetinmeyip devamında “Bu benim dünyaya hediyem: İnsanları yaşlı hissettiriyorum. İşim bu” yazdı.

Artık 40 yaşına geldiği için orta yaş krizi yaşamasının zamanının geldiğini söyleyen Culkin “Sörfe başlamayı düşünüyorum” diyerek takipçilerine önerilerini sordu.

Reklam

Şimdilerde ara sıra oyunculuk yapmaya devam eden Culkin daha çok müzik ve diğer sanat dallarıyla ilgileniyor.