16 yaşındaki çocuk evde tartıştığı ağabeyini vurarak öldürdü

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan Sedat S. (30), tartıştığı 16 yaşındaki kardeşi V.S. tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan şüpheli V.S. Uşak’ta yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Dün akşam, Dumlupınar Mahallesi’nin sakinleri Sedat S. ve V.S.’nin oturduğu daireden silah sesi duydu. V.S.’nin evden koşarak uzaklaştığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Evde kanlar içinde bulunan Sedat S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telefon alım satımı yaparak geçimini sağlayan Sedat S.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Evden kaçan V.S.’ye ulaşabilmek için çalışma başlatan polis zaman zaman memleketi Cizre’ye gidip geldiği bilgisine ulaştı. Çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine haber verildi. Teknik ve fiziki takip sonucu Vedat S., Uşak’ta yakalandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Sedat S.’yi vuran V.S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. İfadesinde, V.S.’nin ağabeyi Sedat S.’yi vurduktan sonra, diğer ağabeyi olan M.S.’ye “Ağabeyimi vurdum” diye mesaj attığı ve ağabeyi Sedat S.’yi kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.