Evde kalırken çocukların akıl sağlığını korumak için ebeveynlere beş öneri

Çin’de yapılan bir araştırma, Covid-19 nedeniyle uygulanan tecritte her beş çocuktan birinde depresyon belirtileri görüldüğünü ortaya çıkardı. Salgın kısıtlamalarının çocukların akıl sağlığını olumsuz etkilememesi için ebeveynlere beş öneri…

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Salgının çıkış noktası kabul edilen Çin’in Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde yapılan araştırmada göre 1784 çocuk incelendi.

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26 Nisan’da yayımlanan araştırma bir aydır okuldan uzak kalan her beş çocuktan birinde depresyon belirtileri, yine aynı oranda anksiyete semptomları olduğunu gösterdi.

Türkiye’de 16 Mart’tan bu yana okullarda eğitime ara verildi, eğitim evden sürdürülüyor. 3 Nisan’da ise belirlili istisnalar dışında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi.

Salgın nedeniyle eve kapanmanın çocukların akıl sağlığını uzun vadede nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Ancak şu aşamada ebeveynlerin çocuklarının akıl sağlığını korumasına yardımcı olabilecek davranış biçimleri var.

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Northeastern Üniversitesi’nden öğretim görevlisi, psikoterapist ve yazar Amy Morin ebeveynlere şu önerileri sıralıyor:

Güvende ve güçlü hissedeceği bir dil kullanın

“Evde tıkılıp kaldık“, “İzole olmak zorundayız” gibi cümleler kurmayın. Bunların yerine çocuğunuzla konuşurken “Herkesin güvende olmasına yardım etmek için evde kalmayı seçiyoruz” diyebilirsiniz. Çocuklarınıza evde kalarak başkalarına yardımcı olmak için üzerinize düşeni yaptığınızı anlatın.

Hisleri hakkında konuşun

Çocuğunuzun nasıl hissettiğini kontrol edin. Ona her ne hissediyorsa bunun nomal olduğunu açıklayın. “Korkma“, “Üzülecek bir şey yok” gibi şeyler söyleyip hissetiklerini küçümsemeyin. Bunun yerine onu anladığınızı gösterip bu duygularla başa çıkmanın sağlıklı yollarını anlatın.

Rutin oluşturun

Çocuklar da yetişkinler gibi düzen olduğunda daha iyi sonuçlar alır. Öğrenme, çalışma, oynama, aile gibi kategorilerde zamanını planlayın. Çocuklar basit bir rutin sayesinde her günden ne beklemesi gerektiğini bilir, bu da böylesi belirsizlik zamanlarında daha iyi hissetmelerini sağlar.

Eğlenceli aktiviteler planlayın

‘Corona‘ tedbirlerinin izin verdiği ölçüde evde veya dışarıda eğlencelli aktivitler planlayın. Haftada bir veya birkaç kez birlikte düzenli olarak yapabileceğiniz eğlenceli aktiviteler bulun. Çocuklar dört gözle bekledikleri bir şey olunca kendilerini daha iyi hissedecektir.

Arkadaşlarıyla bağlantıda kalmalarını sağlayın

Arkadaşlarıyla görüntülü arama yapmalarını sağlayın. Öğlen yemeklerini bir arkadaşıyla ‘online‘ olarak buluşup yemesi konusunda onu teşvik edin. Hafta birkaç kez arkadaşlarıyla grup video konuşmaları ayarlayın. Bu, arkadaşlarıyla birlike olamasa bile bağlarının kopmadığını hissetmesini sağlayacaktır.