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Yaramazlara biraz batar!

Evde kalanlara çiçekle süslenmiş kahvaltı sürprizi

Tunceli’de salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara Vefa Destek Grubu’nca çiçekle süslenmiş kahvaltı servisi yapıldı. 

Fotoğraf: DHA

Kentte, bu kategoriye giren ve sokağa çıkmaları yasaklanan 6 bin 362 kişiye hizmet veren Vefa Destek Grubu, bu sabah sürpriz yaptı. Ekipler, evleri tek tek gezerek çiçek konulan tepsileri sahiplerine ulaştırdı. Çiçekli tepsiyi görünce şaşıran ve memnuniyetlerini ifade eden Tuncelililer sürprizi kapılarına getirenlere teşekkür etti.

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Tunceli Valiliği’nin açıklamasında kahvaltı ikramının devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza özel olarak hazırlanan çiçeklerle süslenmiş kahvaltıları Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan arkadaşlarımız tarafından evlerine bırakılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar da vefa sosyal destek gruplarımızdaki görevlilerimizce 2 bin 126 vatandaşımızın isteğini yerine getirildi. Ayrıca 4 bin 236 vatandaşımıza da jandarmamız, polisimiz, PTT görevlilerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız personeli tarafından evlerine gidilerek 1000 TL ve diğer yardımları elden teslim edilmiştir.”

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