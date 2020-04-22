Evde internet çekmeyince, derslere ağaçtan katıldı; devlet başkanından tebrik aldı

El Salvador’da Covid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanması ve karantina önlemleri dolayısıyla evden eğitime geçilirken, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi taşradaki evinde internet çekmeyince bahçedeki ağaca çıkarak online derslere katıldı.

Fotoğraf: Reuters

Alexander Contreras, ailesi ve beş akrabasıyla paylaştığı evinde internet sinyalinin yeterli olmaması nedeniye derslerden geri kalarak sınıfını geçemeyeceği endişesiyle online derslere katılabilmek için kendine alternatif üretti.

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Başkent San Salvador’un yaklaşık 84 kilometre açığında bir kasabada yaşayan genç, evinin bahçesindeki ağaca tırmanarak internet sinyalini güçlü bir şekilde almayı başardı.

Pazartesiden çarşambaya elinde cep telefonu, kulaklığı ve virüse karşı korunmak için taktığı maskesiyle ağaca tırmanan genç öğrenci, derslerin uzunluğuna göre bazen dört saate yakın süre dallarda oturarak derslere katılıyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gencin fotoğraflarını Twitter’da paylaşarak şöyle yazdı: “Ücretsiz ve kuvvetli sinyali olan bir internet bağlantısı sağlayacağız. Seni tebrik ediyorum!”