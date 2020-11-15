Evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı, kızı hayatını kaybetti: İki yaşındaki Esila toprağa verildi

Zonguldak’ta bir evde dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden iki yaşındaki Esila Şimşek toprağa verildi.
AA’nın haberine göre Ontemmuz Mahallesi’ndeki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 22 yaşındaki Döndü Şimşek (22) ile çocukları Esila ve bir yaşındaki Egemen Şimşek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Esila Şimşek kurtarılamadı.
Minik Esila’nın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Uluköy’deki evine götürülerek helallik alındı.
Cenazesi, daha sonra köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.