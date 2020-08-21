Evde çakmakla oynayan çocuk yangına sebebiyet verdi

Kars’ta bir çocuğun çakmakla oynarken eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıkan dairede hasar meydana geldi.

Fotoğraf: olaganustukanitlar.com

AA’nın haberine göre Yusufpaşa Mahallesi Bakırcılar Caddesi’ndeki beş katlı binanın 3’üncü katında bir kadın ile çocuğunun bulunduğu dairede yangın çıktı.

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İçerideki eşyaların tutuşmasıyla büyüyen yangın sırasında anne, çocuğunu evden çıkararak komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

İtfaiye yetkilileri, yangının evdeki çocuğun çakmakla oynarken eşyayı tutuşturmasıyla çıktığını, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.