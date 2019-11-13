Evcil hayvanınızın uyku pozisyonu karakterini ele veriyor!

İnsanların belirli bir uyuma şekli vardır. Bu kedi ve köpekler için de geçerli. Uzmanlar, insanoğlu için uyku pozisyonuna bakarak karakter analizi yapabiliyor. Aynı şey hayvanlar için de geçerli. Hayvanların davranışları konusunda uzman olan Britanyalı Prof. Peter Neville, internet sitesi Itchpet.com’da, ev hayvanı besleyenlerin üçte ikisinin yatağını sevimli dostlarıyla paylaştığını yazdı. Neville, Daily Mail gazetesinin aktardığına göre sahibiyle uyuyan kedi ve köpeklerin en sık kullandığı uyku pozisyonlarını sıralayarak karakter analizi yaptı…

Sahibinin ayak ucunda uyuyanlar

Görseller: Itchpet.com

Sahibinin ayak ucuna ilişerek bütün gece ses çıkartmadan uyuyan bir köpek saygılı, itaat eden ve vefalı bir evcil hayvandır. Ayrıca, sahibi büyük olasılıkla iyi uyuyamıyordur ve sevimli dost da ona mümkün olduğu kadar yakın uyuyarak destek olmaya çalışıyordur. Tabii, acil durumda kaçış için kolay bir yerde olma güdüsü de unutulmamalı!

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Sahibinin bacaklarının arkasına girerek, anne rahmi pozisyonunda uyuyanlar

Sıcak ve güven duygusuna ihtiyaç duyan bir kedi veya köpektir. Böyle uyuyan evcil hayvanlar sanki yeniden yavru oldukları döneme dönmek istercesine tüm sorumluluklarını sizin almanızı ister.

Sahibinin bacaklarının üzerinde kıvrılarak uyuyanlar

Bedenleri ufak olan kedi ve köpeklerin en sevdiği uyku pozisyonu sahiplerinin bacakları üzerinde kıvrılarak uyumaktır. Bunun battaniyenin veya yorganın altında da üstünde de yapabilirler. Kedi ve köpekler bizim duyduğumuzdan çok daha yüksek frekansta sesleri algılar. Bu uyku biçimi ise onlara istemedikleri, rahatsız oldukları seslerden koruyan bir biçimdir.

Sahiplerinin arasına girip uyuyanlar

Bu pozisyon da güven ve sevgi isteğine işaret edebilir. Ancak, evde bir çiftle yaşayan kedi veya köpek ikiliden birine daha fazla bağlıysa, onları birbirinden uzak tutma çabasının, sevgiyi paylaşamamanın göstergesi olabilir.

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Yastık üzerinde uyuyanlar

Eğer kedi veya köpeğiniz yanınızdaki yastığın üzerinde hatta sizinkinde uyuyorsa bu uyanır uyanmaz sizin de uyanmanız gerektiğini beklediğine işaret ediyor. Sürekli ilgi isteyen bu sevimli dost sizi uyanınca yalayabilir veya pati atarak acilen kahvaltısını isteyebilir!