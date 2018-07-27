Evanjelistlerden Brunson boykotu: Hedef Türkiye turizmi ve THY

ABD Başkanı Donald Trump’ın gayrıresmi Evanjelist danışmanlarından Johnnie Moore’un, pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Türkiye turizmini ve Türk Hava Yolları’nı (THY) boykot etme çarısında bulunacağı öne sürüldü.

Gazete Duvar’ın ABD merkezli haber sitesi NPR’dan alıntıladığına göre Brunson’ın ev hapsine çıkarılarak serbest bırakılmaması nedeniyle Evanjelist Hristiyanların Türkiye’ye karşı harekete geçeceği öne sürüldü.

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Trump’ın gayrıresmi danışmanlarından biri olarak bilinen Moore, ABD’deki Hristiyanların Türkiye’ye karşı bir turizm boykotuna hazırlandığını söyledi. Moore, THY’nin de boykota dahil olacağını öne sürdü.

Amaçlarının Brunson’ın serbest kalması için Ankara’ya baskı yapmak olduğunu söyleyen Moore, “Eğer Türkiye Brunson için güvenli değilse, bizim için de güvenli değil” diye konuştu.

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Washington’ın Türkiye’ye karşı yaptırım tehdidinde bulunmasından memnun olduklarını söyleyen Moore, “Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulunulması bu ülkeye – ve dünyadaki her ülkeye- mesele din özgürlüğü olduğunda, ABD’nin ciddi olduğunu gösteriyor” dedi.