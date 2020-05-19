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Yaramazlara biraz batar!

Ev yapımı turşu yemesinin ardından fenalaşan adam 170 gün sonra hayatını kaybetti

Zonguldak’ta ev yapımı turşu yemesinin ardından fenalaşan, 170 gün yoğun bakımda tutulan 55 yaşındaki Ramazan Yıldız’ın geçen ay hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Çaycuma ilçesindeki Kayıkçılar köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki eşi Zuhriye Yıldız, 28 Kasım 2019’da konserve kavanozundaki ev yapımı turşuyu yemelerinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Test sonucunda, çiftin ‘clostridium botulinum’ bakterisi sonucu zehirlenmiş olabileceği belirtilmişti. Yemekteki incelemede bakteriye rastlanmamıştı.

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Tedavi sürecinde Zuhriye Yıldız iyileşirken, eşinin tedavisine devam ediliyordu. Ancak Ramazan Yıldız, 170 günün ardından 14 Nisan’da hayatını kaybetti. Yıldız, sadece ailesinin kaldığını cenaze namazı sonrası köyünde toprağa verildi.  

Çocuklarıyla yaşayan Zuhriye Yıldız ise olaya dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. 

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