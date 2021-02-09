Ev sahibinin dövdüğü kiracı şikayetçi oldu

İzmir’in Buca ilçesinde ev sahibi ve yakınları tarafından dövülen kiracı şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Buca Koop. Mahallesi’nde, organizasyon işleri yapan Senem Onat (43) ile ev sahibi M.Ç. kira yüzünden tartıştı. M.Ç. bir süredir kira ödemediğini iddia ettiği Onat’tan evden çıkmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç. Onat’ı darp etti.

Reklam

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne giden Onat, tedavisinin ardından darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İkinci kez saldırdılar

Evine dönen Onat, aracını park ettiği sırada ev sahibi ve yakınlarıyla karşılaştı. Onat’ın şikayetçi olduğunu öğrenen grup Onat’a saldırdı. Onat, yeniden Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı ve ev sahibi ile beraberindekilerden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği yedi kişinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Reklam

İki çocuğunun önünde dövülen Onat, DHA muhabirine, “Korkuyorum. Aslında kendi can güvenliğinden değil çocuklarımın can güvenliğinden korkuyorum. Ya benim çocuğuma bir şeyler yapılırsa, kaçırılırsa veya darp edilirse” dedi.

750 lirası alınmış

Avukat Alperen Çetinkaya ise müvekkilinin ilk tartışmadan sonra şikayetçi olması üzerine koruma kararı çıktığını belirterek şöyle devam etti: “Her ne kadar koruma kararı çıkmış olsa da bir saat sonra yedi kişi evin önünde su grup saldırıyor. Bu olay bize göre kasten adam öldürmeye teşebbüs. Çünkü müvekkilim olay anında başına ve kalbine darbe alarak yaralanıyor. Müvekkilimin cebinden 750 TL’si alınmış. Kiraya sayılacağı söylenerek yağma olay gerçekleşmiş. Ancak savcı kasten yaralamaya yönelik inceleme verdi. Biz bunu hatalı olduğunu düşünüyoruz. Zanlılar şu an serbest.”