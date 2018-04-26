‘Ev Kira Semt Bizim’ filmi, 18 yaş altına yasaklandı: ‘Apaçık sansür’

Yapımcılığını Bağımsız Sinema Merkezi’nin (BSM) üstlendiği ‘Ev Kira Semt Bizim’ adlı filme 18 yaş sınırı getirildi. BSM, “Bu, faşist bir hükümetin sanat politikalarının bir uzantısıdır” dedi.

Yarın vizyona girecek filmin tanıtım yazısı şöyle: “Aynı semtte büyümüş bir grup arkadaş zenginlerin semtlerine olan ilgileri sonucu artan kiralardan dolayı doğup büyüdükleri yerde yaşamakta zorlanır hale gelmiştir. Tüm komşularının birer birer semti terketmek zorunda kalmasının ardından mahallenin en sevilenlerinden Latif’in de ev sahibi tarafından evden atılması bardağı taşıran son damla olur. Semtlerini yeniden emekçilerin, kendi halinde insanların yaşayabileceği bir yer haline getirmeye karar veren mahalle sakinleri, mahalleleriyle birlikte geçmişlerinin de yıkılmasını durdurmak için kolları sıvar. Başta kolay gibi görünen plan onları hiç ummadıkları komik bir maceraya sürükler.”

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BSM filmin vizyona girmesine ‘18 yaşın altındaki gençler tarafından izlenmesini yasaklandığını’ duyurarak, ‘apaçık bir sansür’ uygulandığını savundu.

bir gün kala ağımsız Sinema Merkezi’nde yapılan açıklama şöyle:

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“AKP, filmimizi gençlerin izlemesini yasakladı!

Bugün, AKP’nin ‘denetleme kurulu’ bu cuma günü, 27 Nisan’da vizyona girecek olan ‘Ev Kira Semt Bizim’ filmimizin ‘şiddet ve çocuklar için uygun olmayan davranışlar’ içerdiğini öne sürerek filmin 18 yaşın altındaki gençler tarafından izlenmesini yasaklamıştır.

Televizyonlarda her gün, değil gençlerin, çocukların televizyon başında olduğu saatlerde Osmanlı propagandası yapmak adına kafa kesenler, her türlü rezilliğe ve utanmazlığa izin ve destek verenler, bizim ne sözlü ne de fiziksel şiddet içeren, halkın o görkemli ve güzel Haziran direnişinden esinlenen, patronların hükümetle beraber semtlerimizi, şehirlerimizi nasıl yağmaladıklarını anlatan filmimize yasak koymasaydı zaten şaşardık!

Çocukları gerici vakıflara teslim edip tecavüzcüleri aklayanlar, işçi cinayetlerine sessiz kalıp, işçi katili patronların sırtını sıvazlayanlar filmimize destek verecek değildi ya! Elbette köstek olacaklar. Açıkça ifade ediyoruz; Bu karar tamamen siyasidir!

Bu, AKP’nin kurulunun AKP’ye muhalif bir filmi gençlerden kaçırma ve yasaklama çabasıdır. Bu kararda kamu yararı, adalet, hukuk ve bilimsel bakış yoktur.

Bu faşist bir hükümetin sanat politikalarının bir uzantısıdır. Bize ve halkımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz.

Bu apaçık bir sansür ve yasaklamadır.

Bizim filmimizi gençlere izletmeye, gençlerin de filmimizi izlemeye hakkı var.

Biz filmimize kefiliz. Filmimizde gençler için olumsuz örnek oluşturabilecek hiçbir şey yok. Filmimizde sadece neşe, kahkaha ve haksızlığa karşı, yaşam hakkı için mücadele eden iyi insanlar var. Onların rahatsız eden de sanıyoruz bunlar.

Tüm dostlarımızı, seyircilerimizi, meslektaşlarımızı herkesi bu adaletsizliğe boyun eğmemeye, bu karanlık günlerde halkımıza umut ve neşe vereceğine inandığımız filmimizin herkese ulaşabilmesi için tanıtımını desteklemeye ve 27 Nisan Cuma gününden itibaren sinema salonlarını çocuk, genç, yaşlı doldurarak filmimizi izlemeye davet ediyoruz.”