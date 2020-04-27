Ev kaldığı her gün dövmelerine yenisini ekliyor; en anlamlısı: Ne zaman bitecek?

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan 33 yaşındaki Chris Woodhead’in vücudunda, ülkede Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başladığı 23 Mart’a kadar bin dövme vardı. Woodhead, eve kapandığından beri özmelerine her gün bir yenisini ekliyor ancak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Fotoğraflar: Chris Woodhead

18 yaşından beri dövme yaptıran ve hobisini mesleğe dönüştürerek bir dövme stüdyosunda çalışmaya başlayan Woodhead’in iş yeri kapanınca hamile eşi Ema ve köpeği Pingu’yla eve kapandı.

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“Yemek ye, müzik dinle, film izle bir yere kadar” diyen Woodhead, kısıtlama getirildikten birkça gün sonra saat 14:00-16:00 arasında bugünlerin anısına kendisine yeni birer dövme yapma kararı aldı.

O günkü ruh haline göre karar veren Woodhead’in dövmelerinden biri Ulusal Sağlık Sistemi’nin kısaltması NHS.

Temmuz ayında dünyaya gelecek çocuklarına ithafen koluna bir sperm dövmesi yapan Woodhead’e göre belki de süreci en iyi özetleyeni, en anlamlısı ayağının altındaki “Ne zaman bitecek” sorusundan ibaret olan dövmesi.

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Woodhead, süreç biraz daha uzarsa vücudunda dövme yapacak yer bulamayacağının altını çiziyor.