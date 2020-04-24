Ev hizmetlerinde çalışan kadını sosyal medyada ‘satmaya’ kalkıştı; tutuklandı

Lübnan’da yaşayan bir Suriye vatandaşı, ev hizmetlerinde çalışan Nijeryalı bir kadını sosyal medya üzerinden ‘satmak’ istedi; tutuklandı.

Fotoğraf: Instagram

30 yaşındaki kadının pasaportunda yer alan fotoğrafını paylaşan ve 1000 dolar (6 bin 960 lira) talep ettiğini yazan Vail Cero, Facebook ve Instagram’da verdiği ilan, başta Nijeryalılar olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti. Cero, kısa süre sonra paylaşımı sildi ancak ekran görüntüsü alanlar durumu ilgili makamlara iletti.

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Lübnan’daki Nijerya büyükelçiliği, ülkenin çalışma bakanlığıyla temasa geçti. Cero tutuklandı.

Bakanlığın açıklamasında, “Lübnan kanunlarına göre bu insan kaçakçılığına girer. Ülkede çalışan hiçbir yabancı uyruklu böyle bir davranışa maruz kalamaz” ifadelerine yer verildi.