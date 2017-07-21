Ev hapsindeki öğretmenin evine gece polis baskını: İmza için geleceğiz

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KHK’yla işinden ihraç edildikten sonra eylemlere katıldığı için ‘ev hapsi’ne konan öğretmen Acun Karadağ, kendisine elektronik kelepçe takılmasına rağmen evine dün gece polislerin geldiğini duyurdu.

135 gündür açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek ve işlerine geri dönmek için Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde eyleme başlayan Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Nazan Bozkurt ve Erdoğan Canpolat’a ‘ev hapsi’ cezası verilmişti.

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Karadağ, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Gece 00.55. Karakol polisi kapımı çalıyor. Sekiz gündür elektronik kelepçe var ayağımda. Kontrol imzası için arada geleceğiz diyor. Resmi taciz.”

Karadağ’ın tweetleri şöyle: