‘Ev hapsi’ verilen evsiz yurttaş: Polisler gördükleri her yerde engelliyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Söğütlüçeşme semtinde ‘uyuşturucu madde kullanmak ve satmak’ suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen evsiz yurttaş Barış Alkan’a ‘ev hapsi’ cezası verildi.

Mahkeme kararında adres bilgisi olarak yer alan metrobüs durağı arkasındaki metal levhalarla çevrili boş alanda yaşayan Alkan’ın telefonuna da el konuldu.

‘Evim olmadığı halde ev hapsindeyim’

Çevrede dolaşması yasak olan Barış, mahkemenin adli kontrol tedbiri olarak verdiği ‘ev hapsi’ cezasını, evi olarak tanımlanan boş bir arazide çekiyor.

Kendisi gibi madde bağımlısı kişilerle birlikte sokakta yatan Alkan’ın bulunduğu yerden çıkmasına çevredeki polisler tarafından izin verilmiyor. Bulunduğu bölgeden dışarı adım atamadığını söyleyen Barış Alkan, “Polisler gördükleri her yerde engelliyor. Dışarı çıkarsam ‘suç’ diyorlar. Evim olmadığı halde ev hapsindeyim” dedi.

‘Kişi dışarıda yatıyor’

Baro tarafından Alkan’ı savunması için görevlendirilen avukat Oktay Özer ise karara itiraz ettiklerini ancak reddedildiğini anlattı.

Özer şöyle konuştu: “Bu daha önce karşılaşılan bir durum değil. İtirazlarımı hem sözlü hem de sonradan yazılı bildirmeme rağmen, taleplerimiz reddedildi. Kişi dışarıda yatıyor. Herhangi bir konutu yok. Ama bu kişi hakkında bir ev hapsi kararı var. Bu nasıl uygulanacak?”