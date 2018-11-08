‘Ev dikizleme’ iddiasına tacizden üç yıl hapis istendi

İstanbul’da oğlunun işyerinin önünde otururken karşı apartmandaki dairede bulunan kadına baktığı iddia edilen 68 yaşındaki N.Ç. hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy Kurbağalıdere’de yaşanan olaya dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Reklam

İddianameye göre N.Ç., oğlunun işyerinin önünde otururken 36 yaşındaki N.B. adlı adamın evine baktı. Eşi N.B.’ye, N.Ç.’nin daha önce de eve baktığını söyledi.

Bunun üzerine N.B., balkona çıkarak N.Ç.’ye hitaben “Neden bakıyorsun, utanmıyor musun!” dedi. N.Ç. bu sözlerin ardından yerini değiştirmedi.

Reklam

Baltaya silahla karşılık

İddianamede, N.B.’nin eline aldığı baltayla aşağıya indiği, baltanın keskin olmayan ucuyla N.Ç.’yi darp ederek “Seni öldüreyim mi” diye tehdit ettiği ifade edildi.

N.Ç.’nin 38 yaşındaki oğlu A.Ç. de ruhsatsız silahıyla babasının yanındaki adama ateş ederek yaraladı.

Üç kişiye ceza talebi

Savcı, A.Ç. hakkında ‘yaralama’, ‘silahla tehdit’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçlarından dört buçuk yıldan 12 buçuk yıla kadar hapis cezası istedi.

N.B. hakkında ‘basit yaralama’ ve ‘silahla tehdit’ten iki buçuk yıldan altı buçuk yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, eve bakarak cinsel taciz suçunu istediği öne sürülen N.Ç. için de üç aydan iki yıla kadar hapis istendi.

İddianame İstanbul Anadolu 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.