‘Ev benimse verin, borcumu ödeyeyim’: İSKİ ‘denizleri aşarak’ Manisa’ya fatura gönderdi

Manisa’da yaşayan 80 yaşındaki Adın Atbaş’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 5 Nisan son ödeme tarihli 183.93 liralık borç gönderildi.

İstanbul’a hiç gitmediğini ve evinin de olmadığını söyleyen Atbaş, İSKİ’ye seslendi: “Ev benimse bu evi verin bana, borcumu da ödeyeyim.”

Manisa’da üç ay önce eşini kaybeden Adın Atbaş, bir Alman tarafından ölünceye kadar yaşaması için kendisine verilen evde yaşamını sürdürüyor.

Üç ayda bir aldığı 719 liralık yaşlılık maaşı dışında geliri olmayan Atbaş, 6 Mart 2017’de gelen ve son ödeme tarihi 5 Nisan 2017 olan 183.93 liralık faturayı ödememesi halinde icraya verileceğini öğrendi.

Ömrü boyunca İstanbul’a gitmediğini ve orada yaşamını sürdüren kimsesi olmadığını anlatan Atbaş şunları söyledi: “Benim elimden bir tutanım, kimsem yok. İstanbul’a gitmedim, yolunu bilmem. Başıma bir şey gelecek diye doktora gitme dışında dışarı çıkmıyorum. Keşke yolunu bilsem ama yolunu bilmiyorum. Dava açacağım. İstanbul’da evim yok. İşim yok. Bana niye bu hakareti yapıyorlar. Eğer borç benimse, ev benimse neredeyse bu evi verin bana, borcumu ödeyeyim. Bu evrakı gördükten sonra tansiyonum yükseldi, ilaçlarla yaşıyorum.”