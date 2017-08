‘Eurovision’a katılıyor’ haberlerini yalanlayan Manga: Hissiyatımızı paylaştık

Türkiye’nin altı yıldır katılmadığı Eurovision’a bu yıl Manga’yla katılacağı yönündeki haberler grup tarafından yalanlandı.

Türkiye, oylamadaki eşitsizlikleri gerekçe göstererek tam altı yıldır dünyanın en pretijli şarkı yarışmasına katılmıyor.

Her yıl Eurovision’un Türk dinleyicileri yarışmaya katılma yönünde karar alınması için kampanyalar düzenlerken, henüz bu talep karşılıp bulmuş değil.

Ancak 2012’de katıldığı yarışmada ikinci olan Manga’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bir mesaj, hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Eurovision ? Yine yeni yeniden… 😉🤘 — maNga (@maNgaMusic) August 1, 2017

Manga’nın bu mesajının ardından çok sayıda haber sitesi, Türkiye’nin yeniden Eurovision’a katılacağını yazdı.

Ancak çok geçmeden gruptan bir mesaj daha geldi. Manga, ‘duydukları haberler üzerine hissiyatlarını paylaştıklarını’ belirterek, mesajın yanlış anlaşıldığına işaret etti.

Öte yandan DHA, Türkiye’nin yarışmaya yeniden katılmak için ön hazırlıklara başladığının iddia edildiğini yazdı.

Haberde, hazırlıklar kapsamında bazı sanatçılara teklif götürüldüğü, daha önce yarışmada Türkiye’yi temsil etmiş isimlerle de görüşmeler yapıldığı ve fikir alışverişinde bulunulduğu öne sürüldü.

Ancak Türkiye’nin yarışmaya katılacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yok.

Türkiye’nin Eurovision macerası

Türkiye, yarışmaya ilk olarak 1975’te Semiha Yankı’nın ‘Seninle bir dakika’ şarkısıyla katıldı. Birincilik ise 2003’te Sertab Erener’in ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla geldi.

Türkiye yarışmaya son kez 2012’de Can Bonomo’yla katıldı. Gündem yaratan mesajı paylaşan Manga, 2010’de ‘We Could Be The Same’ şarkısıyla Türkiye’yi temsil etmişti.

Yarışma gelecek yıl Portekiz’de yapılacak.