Europol, yolcuları sahte Covid-19 test sonucuna karşı uyardı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Birlik içinde veya diğer ülkelere seyahat edecek yolcuları, sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesine karşı uyardı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Europol’ün yazılı açıklamasından aktaradığına göre Fransa, Britanya, Hollanda ve İspanya’da yolculara para karşılığı sahte Covid-19 test sonucu belgesi satan kişiler yakalandı.

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Açıklamada, Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle havalimanında 150-300 avro (1299-2598 lira) arasında değişen fiyatlara sahte test sonucu hazırlayan yedi kişilik bir şebekenin yakalandığı kaydedildi.

Britanya’daki Luton havalimanında yakalan bir kişinin, mağdurları ‘hızlı sonuç veren test’ ile kandırarak sahte testler için 100 sterlin (979 lira) istediği aktarılan açıklamada, İspanya ve Hollanda’da 40-60 avro (346-519 lira) arasında değişen fiyatlara sahte negatif test sonucu hazırlandığı ifade edildi.

Europol, İrlanda merkezli suç örgütü ‘Rathkeale Rovers Mobile’nin test sonuçlarının değiştirilebildiği bir mobil uygulama geliştirdiği bilgisine ulaştıklarını da duyurdu.