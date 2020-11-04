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Yaramazlara biraz batar!

Europol: Çocuk kaçakçılığı yapan 388 kişiyi yakaladık

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) Portekiz, İspanya ve Britanya’nın güvenlik birimleriyle işbirliği yaparak düzenlenen operasyonlarda, çocuk kaçakçılığı yapan 388 kişinin yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Europol’ün açıklamasından aktardığına göre 5-12 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 249 çocuk kurtarıldı; yakalanan 388 kişi gözaltına alındı.

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Acıklamada, çocukların başta kölelik ve seks işçiliği olmak üzere hırsızlık ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlar için kaçırıldığı belirtildi.

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