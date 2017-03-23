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Euronews ortaklığı TRT’nin talebiyle sona erdi

 

TRT ve çok dilde yayın yapan uluslararası haber kanalı Euronews arasında 2009 yılında yapılan ortaklık anlaşması, TRT’nin talebiyle sona erdi.

1993 yılında kurulan çok dilde 24 saat yayın yapan haber kanalı Euronews ile TRT arasındaki anlaşma 27 Şubat 2009 tarihinde imzalanmıştı.

Anlaşmanın gerekçesi şöyle anlatılmıştı: “Türkiye’nin AB’ye giriş sürecine katkı sağlamak, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiye’nin yurt dışında tanıtılmasına destek olmak.”

6 Ağustos 2009’da uygulamaya giren anlaşmayla birlikte, 2010 yılının ocak ayında Euronews, Türkçe yayına başlamıştı.

Euronews Türkçe, o dönem kanalın yayın yaptığı dokuzuncu dil olmuştu.

TRT, yüzde 15,70’lik hissesiyle France Televisions (Fransa), RAI (İtalya) ve RTR’nin (Rusya) ardından Euronews’ın dördüncü büyük hissedarı olmuştu.

Ortaklık resmen sona erdi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bakanlar kurulu kararına göre, TRT ve Euronews SA ortaklığına ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı. Karar, TRT’nin yazısı üzerine bakanlar kurulu tarafından alındı.

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