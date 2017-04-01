Euroleague’de son viraj: Daçka’nın ‘kaderi’ kendi elinde, Anadolu Efes ve Fenerbahçe için altı ihtimalli senaryo

Avrupa’nın en üst düzey basketbol ligi Euroleague’de son hafta maçları öncesinde ilk üç kesinleşirken, dört, beş, altı ve yedinci sıralar için yarış kıyasıya sürüyor.

Daçka’nın final maçı

Eurohoops’ta yer alan habere göre, ligi ilk sekizde tamamlayan takımların play-off’a yükseleceği turnuvada sekizinci ve son play-off bileti, Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız maçının galibine gidecek.

Play-off’u garantileyen Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin ligi kaçıncı sırada tamamlayacağı ise 30’uncu hafta maçları sonunda belli olacak.

Anadolu Efes dördüncülük şansını yitirdi

Anadolu Efes, Olympiakos’u mağlup etmesine karşın dördüncülük şansını 18 galibiyetli Panathinaikos’a karşı averajda geride olduğu için kesin ihtimalle kaybetti.

Fenerbahçe nasıl dördüncü olur?

Fenerbahçe’nin dördüncü olması içinse haftaya Anadolu Efes, Panathinaikos ve Baskonia’nın kaybetmesi, sarı-lacivertlilerin de Barcelona’ya karşı kazanması gerek.

Eğer önümüzdeki hafta Panathinaikos ve Baskonia kaybedip Anadolu Efes ve Fenerbahçe kazanırsa iş üçlü averaja gidiyor. Bu durumda Fenerbahçe dördüncü, Panathinaikos beşinci, Anadolu Efes altıncı sırada yer alıyor.

Galibiyet yetmeyebilir

Dördüncü sıra için yarışan üç takım maçlarını kazanırsa, Fenerbahçe Barcelona’ya karşı galip gelse bile yedinci sıraya düşecek. Bu da geçtiğimiz sezon final oynayan CSKA Moskova ile Fenerbahçe’nin çeyrek finalde karşılaşması anlamına geliyor.

Dört takımın haftaya aynı galibiyet sayısında olması durumundaysa Anadolu Efes beşinci, Fenerbahçe ise yine yedinci sırada kalacak.

Önümüzdeki hafta Panathinaikos’a bakılmaksızın Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Baskonia kaybederse üçlü averajda Baskonia beşinci, Anadolu Efes altıncı, Fenerbahçe ise yedinci sırada olacak.

Eğer Anadolu Efes ve Baskonia kazanıp PAO ve Fenerbahçe kaybederse Panathinaikos dördüncü, Anadolu Efes beşinci, Baskonia altıncı, Fenerbahçe yedinci olacak.

Dört takımın son hafta maçları ve galibiyet sayıları

Fenerbahçe (17-12) – Barcelona

Panathinaikos (18-11) – Maccabi Tel Aviv (D)

Baskonia (17-12) – Zalgiris Kaunas

Anadolu Efes (17-12) – Real Madrid (D)